Superbike, Pirelli Aragon Round, Gara 2: quinto posto per Van der Mark

di Michela Alitta

Il Pata Yamaha Official WSBK Team continua a ben impressionare in questo inizio di stagione, segno che l’anno di apprendistato vissuto nel 2016 sta cominciando a dare risultati: ieri nella seconda corsa del Pirelli Aragon Round al Motorland Michael van der Mark ha terminato in quinta posizione mentre Alex Lowes è finito purtroppo tredicesimo.

Un vero peccato per il pilota inglese che ha dominato la corsa per i primi giri e ha successivamente lottato il podio: sfortunatamente all’undicesimo giro ha fatto un lungo a causa di un problema alla marcia e ha perso posizioni importanti.

Comprensibilmente felice, invece, il compagno di team che si sta ben adattando nella nuova realtà.

“Sono molto felice, ho avuto un buon inizio in seconda posizione alle spalle di Alex, poi Jonathan Rea e Marco Melandri mi hanno passato sul rettilineo” – ha detto Michael van der Mark – “Ero un po’ più lento rispetto ai piloti davanti a me, ma sono potuto restare lì e ne sono felice, abbiamo sicuramente fatto un altro passo in avanti, è davvero positivo. Alla fine ho faticato con la gomma anteriore, avevo montato la più morbida e il vento non ci ha aiutato. Sono contento di aver ottenuto il quinto posto, è stato bello combattere nel gruppo di testa. Ringrazio il team per il duro lavoro”.

“Sono infastidito ma è il mio primo piccolo errore in gara che ho commesso quest’anno. Non è stata tutta colpa mia, non ero soddisfatto dello spostamento sulla moto e proprio in quel punto non ho avuto il movimento giusto e non è entrata la marcia” – ha spiegato Alex Lowes – “La squadra ha fatto un lavoro fantastico, la mia moto andava bene e mi sarebbe piaciuto salire sul podio; nel complesso posso essere contento del potenziale. Quando sono tornato in pista il mio ritmo era simile a quello di Melandri, ma ero molto indietro. Mi dispiace perché avevamo una concreta possibilità di lottare per il podio. Mi sento bene e sento che abbiamo davvero fatto un buon passo in avanti sulla moto”.

3rd aprile, 2017

