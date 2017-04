Superbike, Pirelli Aragon Round, Gara 2: Milwaukee Aprilia a punti

di Michela Alitta

Senza Lorenzo Savadori, ancora convalescente dopo la brutta caduta rimediata nella seconda corsa in Thailandia, il Milwaukee Aprilia World Superbike Team ha vissuto un fine settimana abbastanza complicato al Motorland di Aragon, anche se in Gara 2 è andato a punti con entrambi i piloti.

Eugene Laverty ha tagliato infatti il traguardo in nona posizione, mentre lo spagnolo Julian Simon che sostituiva il pilota italiano ha tagliato il traguardo 15esimo.

“Nel complesso è stato un weekend difficile” – ha ammesso Eugene Laverty – “Ho fatto quello che ho potuto per portare a casa alcuni punti. Alla partenza sono stato in seconda posizione ed è stata una buona lotta, ma poi mi hanno superato. Il vento era davvero tanto e ci ha frenato. Un paio di volte mi ha spinto ed erano davvero condizioni difficili in cui guidare. Al momento non abbiamo una moto con cui possiamo lottare, ci manca qualcosa. Abbiamo bisogno di trovare il tempo sul giro, non appena possibile, e sto facendo di tutto per ottenerlo”.

“Oggi è stata una corsa difficile per me” – ha dichiarato Julian Simon – “C’era molto vento nel primo e nel secondo settore, ed è stato difficile trovare lo stesso ritmo di ieri. Nonostante questo sono stato in grado di lottare con Krummenacher e Reiterberger, ed ero forte nel terzo settore dove di vento ce n’era meno. Sono davvero felice del fine settimana. Ho migliorato ogni sessione e andare a punti in entrambe le gare è fantastico. Voglio solo dire un grande grazie ancora una volta a tutta la squadra di Milwaukee Aprilia per il supporto”.

