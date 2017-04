MotoGP Preview Argentina: Pedrosa, “E’ difficile fare previsioni prima di arrivare al circuito”

di Gianluca Rizzo

Dani Pedrosa MotoGP Argentina- Quinto posto in Qatar per Dani Pedrosa, un risultato che non soddisfa il pilota Honda, che in Argentina cercherà di migliorare ulteriormente. Lo spagnolo non si sbilancia in previsioni, il vero livello lo conosceremo solo venerdì dopo le libere, anche perché, il tracciato di Termas de Rio Hondo, è caratterizzato da un asfalto che cambia molto durante il fine settimana. Nonostante tutto il pilota della casa dell’ala dorata, non vede l’ora di tornare in sella alla sua moto. Su questo tracciato Dani è salito sul podio 2 volte; un secondo posto nel 2014 e un terzo nel 2016.

Queste le parole di Dani Pedrosa: “Siamo rimasti positivi dopo la prima gara, che è stata piuttosto strana a causa di tutto ciò che è accaduto prima della partenza, e ora ci proponiamo di continuare a lavorare duro, cercando di migliorare in Argentina. Inizieremo fondamentalmente la stessa messa a punto con la quale abbiamo finito in Qatar, ovviamente adattando il cambio e l’impostazione di mapping in pista, e il Venerdì vedremo dove siamo. E’ difficile fare previsioni prima di arrivare al circuito, dobbiamo vedere come saranno le condizioni della pista e come funzioneranno le gomme. Ma siamo pronti ed entusiasti di arrivare e saltare sulla moto. Di solito l’asfalto è molto sporco e duro con le gomme, ma tende a migliorare durante il fine settimana. Faremo del nostro meglio per ottenere un buon risultato.”

3rd aprile, 2017

