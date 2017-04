MotoGP Preview Argentina: Marquez, “Ci auguriamo di poter lottare per il podio”

di Gianluca Rizzo

Marc Marquez MotoGP Argentina– Mancano ormai pochi giorni alla partenze della seconda tappa del Motomondiale 2017 per il Gp d’Argentina. Marc Marquez arriva sulla pista sud americana con il quarto posto conquistato in Qatar; di certo non la posizione che si aspettava di raggiungere alla vigilia della partenza. Il pilota di Cervera sapeva che quella di Losail non sarebbe stata la pista adatta per la sua Honda, in più, il poco grip e i problemi con la gomma hanno fatto il resto. Il penta campione arriva sul circuito di Termas de Rio Hondo, con la voglia di rifarsi, su una pista che lo ha visto trionfare ben 2 volte su 3.

Queste le parole di Marc Marquez: “Il Qatar è stato un Gran Premio difficile, ma abbiamo migliorato molto durante il fine settimana, anche se non siamo riusciti a raggiungere il podio domenica. Ora vedremo se il lavoro che abbiamo fatto darà i suoi frutti in Argentina. La pista è bella; mi sono sempre sentito bene lì, ma il livello di grip è sempre piuttosto basso. La vita del pneumatico è qualcosa di cui essere consapevoli, di solito è molto breve, quindi dovremo lavorare per ridurre questo problema e anche per migliorare ulteriormente il setup generale della moto. Ci auguriamo di poter lottare per il podio davanti ai nostri tifosi argentini, che sono molto appassionati e di supporto.”

3rd aprile, 2017

