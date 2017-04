MotoGP | Michelin, Goubert: “Team soddisfatti delle nuove mescole”

di Roberto Valenti

Michelin, MotoGP – In un’intervista rilasciata ai microfoni di MotoGP.com, Nicolas Goubert ha parlato delle evoluzioni che Michelin porterà in pista durante i prossimi Gran Premi, sottolineando l’enorme lavoro che il gommista francese sta mettendo sul piatto per dare a tutti propri clienti il miglior prodotto possibile. L’attuale Direttore Tecnico di Michelin ha espresso un proprio parere sulla nuova mescola anteriore che sarà portata in pista nelle prossime settimane, spiegando che i primi responsi arrivati durante i test in Qatar sono stati assolutamente soddisfacenti.

Ecco le parole di Nicolas Goubert: “Abbiamo iniziato a lavorare sul nuovo pneumatico anteriore durante i test a Brno della passata stagione con l’obiettivo di metterlo a disposizione quest’anno. Con le scuderie abbiamo deciso di fare un test su larga scala nel corso di un fine settimana di gara. Così in Qatar abbiamo portato tre gomme, una con un profilo 2017 e due 2016. Il 90% dei piloti ha scelto quello nuovo che è stato sviluppato per dare ancor più sicurezza in curva. Presenteremo inoltre delle nuove gomme posteriori che offriranno maggior trazione; le metteremo a disposizione tra poco per evolverle poi nel corso della stagione”.

3rd aprile, 2017

Tag:Losail, Michelin, MotoGP, Nicolas Goubert, nuove gomme, qatargp, test