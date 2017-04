MotoGP | KTM, Espargarò: “L’obiettivo è raccogliere dati per lo sviluppo”

di Roberto Valenti

Preview Argentina, KTM – Nonostante il pesante distacco accusato nello scorso Gran Premio del Qatar, appuntamento inaugurale del mondiale 2017 di MotoGP, Pol Espargarò è pronto a continuare il lavoro di sviluppo sulla RC16 anche in Argentina. Lo spagnolo della KTM ha spiegato che i numerosi dati raccolti a Losail hanno permesso alla squadra di fare un bilancio generale sul livello della moto, sottolineando come l’obiettivo, almeno fino all’Europa, sarà quello di raccogliere dati utili per lo sviluppo. Insomma, KTM al momento non sta pensando al cronometro, bensì a macinare chilometri per aumentare le proprie conoscenze sul nuovo prototipo.

Ecco le parole di Pol Espargarò: “È stata la prima gara e ci è servita per darci una visione reale di dove siamo rispetto ai nostri avversari. Contenere il ritardo in circa 30 secondi è stato già buono. Onestamente sono soddisfatto; abbiamo fatto un gran lavoro e di sicuro questa pista è una delle più difficili per noi, la più difficile se consideriamo i tracciati del precampionato”.

Foto: A.Farinelli

3rd aprile, 2017

