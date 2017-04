Superbike, Pirelli Aragon Round, Gara2: Rea è soddisfatto delle sue prestazioni

di Michela Alitta

Dopo la grande prestazione in Gara1, Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) non ha potuto fermare Chaz Davies (Aruba.it Racing – Ducati) nella seconda corsa di oggi, dove ha tagliato il traguardo in seconda posizione, dopo aver tenuto la testa del gruppo.

Al Pirelli Aragon Round ci sono state due gare spettacolari caratterizzate da un forte vento e il Campione in carica è stato grande protagonista in entrambe nonostante la pista non sia congeniale a lui e alla sua Ninja: grazie a una vittoria e a un secondo posto, Rea guarda al quarto appuntamento della stagione, in programma a fine aprile ad Assen, con 50 punti di vantaggio in classifica sui rivali.

Anche se il secondo posto di oggi interrompe la sequenza di vittorie di questo inizio stagione, Rea è soddisfatto complessivamente delle sue prestazioni.

“Sono molto contento ed è stato davvero un buon weekend per noi, considerando che la pista non era molto favorevole alla nostra moto. Abbiamo svolto un buon venerdì, ci siamo sentiti fiduciosi e poi ieri ho potuto correre 18 giri completi con Chaz, così come oggi, su una delle sue piste dov’è più forte, non è un’impresa da poco” – ha commentato Jonathan Rea – “E’ stato chiaro per tutto il weekend quali sono i punti forti della mia moto e abbiamo avuto alcune buone basi per richiedere buoni aggiornamenti. Nel complesso la moto è andata bene e avevamo vantaggio in alcune zone, mentre in altre abbiamo perso un po’ troppo, soprattutto in accelerazione, quindi abbiamo tante cose su cui lavorare”.

Jonathan Rea domani prenderà parte al test ufficiale in programma sempre al Motorland Aragon, poi inizierà a concentrarsi sul quarto round della stagione, in programma fra tre settimane ad Assen.

2nd aprile, 2017

