Superbike, Pirelli Aragon Round, Gara2: Chaz Davies firma la prima vittoria in stagione

di Michela Alitta

Doveva vincere e lo ha fatto: Chaz Davies voleva riscattarsi dalla caduta in Gara 1 di ieri che gli è costata il primo posto e non gli ha portato punti in classifica iridata, e oggi è riuscito finalmente ha centrata nella seconda corsa del Pirelli Aragon Round la prima vittoria stagionale.

Il pilota gallese ha marcato stretto Jonathan Rea, che dal canto suo ha faticato non poco questo weekend: al parco chiuso pur con il rammarico di vedersi interrotta la striscia di vittorie consecutive da inizio anno, comunque 5 in 6 gare, si è detto comprensibilmente soddisfatto di un fine settimana in cui non si sentiva al 100% sulla Ninja che su questo tracciato è un passo indietro rispetto alla Panigale.

Jonathan Rea riesce quindi ha portare a casa il massimo e in classifica iridata conduce con ben 50 punti di vantaggio sul secondo, un Chaz Davies che si riprende la posizione ai danni di Tom Sykes, quarto oggi ma a più di 10 secondi dal leader, a testimonianza di un weekend difficile condizionato da problemi sulla moto e fastidi di salute.

La festa in casa Ducati è completata dall’ennesimo podio di Marco Melandri, terzo oggi a nemmeno tre secondi dalla testa del gruppo: il pilota italiano sembra ormai aver fatto “sua” la Panigale e ora che riesce a stare stabilmente tra i primi tre punta forte al gradino più alto, a cominciare già dal prossimo appuntamento di Assen.

Tornando alla gara di oggi, uno dei più rammaricati del risultato finale è sicuramente Alex Lowes: il britannico è scattato dalla prima posizione, in virtù del nuovo regolamento, ed è riuscito a stare con il gruppo dei primi per la maggior parte dei giri da percorrere, dando non poco filo da torcere grazie al suo talento unito a una ritrovata competitività della sua Yamaha.

Nelle fasi finali ha però sbagliato l’ingresso a una S ed è stato costretto a uscire di pista per non cadere e travolgere altri piloti, finendo solo 13esimo.

Rammarico che aumenta vedendo il buon quinto posto conquistato dal compagno di team Michael Van der Mark, a testimonianza del fatto che la YZF-R1 si è comportata molto bene al Motorland.

Sesto posto per Xavi Fores che riscatta la gara sfortunata di ieri in cui ha dovuto ritirarsi a causa di un improvviso incendio sulla sua Panigale, davanti a Jordi Torres e Leandro Mercado, prima RSV4 Aprilia al traguardo.

In nona posizione troviamo Eugene Laverty seguito da Leon Camier che completa la Top10.

Gara ancora una volta in salita per la Red Bull Honda con Stefan Bradl 12esimo e Nicky Hayden costretto al ritiro.

Appuntamento tra poco meno di un mese, il fine settimana dal 28 al 30 aprile, allo storico tracciato di Assen con l’Acerbis Dutch Round, quarto appuntamento della stagione.

Di seguito l’ordine di arrivo di Gara2:

1. Chaz Davies GBR Aruba.it Racing Ducati 1199R 18 laps

2. Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing ZX-10R +0.483s

3. Marco Melandri ITA Aruba.it Racing Ducati 1199R +2.479s

4. Tom Sykes GBR Kawasaki Racing ZX-10R +10.562s

5. Michael van der Mark NED PATA Yamaha YZF-R1 +13.336s

6. Xavi Fores ESP Barni Ducati 1199R +16.951s

7. Jordi Torres ESP Althea BMW S1000RR +18.638s

8. Leandro Mercado ITA IodaRacing Aprilia RSV4 +18.700s

9. Eugene Laverty IRE Milwaukee Aprilia RSV4 +21.290s

10. Leon Camier GBR MV Agusta RC F4 RR +22.246s

11. Roman Ramos ESP Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R +24.307s

12. Stefan Bradl GER Red Bull Honda CBR1000RR SP2 +25.829s

13. Alex Lowes GBR PATA Crescent Yamaha R1 +26.611s

14. Randy Krummenacher SWI Puccetti Kawasaki ZX-10R +40.575s

15. Julian Simon SPA Milwaukee Aprilia RSV4 +40.769s

16. Markus Reiterberger GER Althea BMW S1000RR +40.915s

17. Ayrton Badovini ITA Grillini Kawasaki ZX-10R +1m

Ritirati

Alex de Angelis SMR Pedercini Kawasaki ZX-10R

Riccardo Russo ITA Guandalini Yamaha YZF-R1

Nicky Hayden USA Red Bull Honda CBR1000RR SP2

Non partiti

Ondrej Jezek CZE Grillini Kawasaki ZX-10R

2nd aprile, 2017

