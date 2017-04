Superbike, Pirelli Aragon Round, Gara 2: prima vittoria in stagione per Chaz Davies

di Michela Alitta

Sul circuito dove il team aveva dominato in passato, il MotorLand Aragon, è andata in scena una splendida gara per l’Aruba.it Racing – Ducati, con Chaz Davies capace d riscattare la caduta nella prima corsa con una splendida vittoria, la prima della stagione, e con Marco Melandri che ha centrato l’ennesimo podio grazie al terzo posto finale dietro Jonathan Rea.

Non è stata una vittoria facile per il pilota gallese, che ha percorso 18 giri infuocati dando vita ad un duello entusiasmante con il Campione in carica, tagliando il traguardo con +0.483s di vantaggio.

“Non c’è modo migliore di vincere” – ha spiegato Chaz Davies – “Ieri è stato un disastro, l’intero fine settimana è stato un disastro fino all’ultimo giro della seconda gara. L’unico momento di gioia in cui stavo portando a casa la vittoria, ed è bello farlo così. Sappiamo che la moto è buona su questa pista, anche se abbiamo ancora bisogno di lavorare in molte aree diverse, per ora ci stiamo veramente divertendo. È stata una grande lotta, ma il vento era pazzesco, era come se qualcuno ti spingesse fuori dalla curva”.

Spiegando quel momento alla curva cinque, Davies ha detto: “Con il vento era facile perdere qualche decimo, ma il penultimo giro l’ho fatto bene. All’ultimo giro una raffica alla curva 5 mi ha ostacolato in scalata e sono finito leggermente largo, ma siamo riusciti comunque a portare a casa la vittoria”.

Il suo compagno di squadra Marco Melandri ha svolto un altro buon week end incorniciato da un secondo e un terzo gradino del podio, tenendo sempre un passo molto competitivo: il pilota italiano punta a lavorare sull’anteriore della sua Panigale R nel test ufficiale in programma domani sempre al Motorland per ridurre il gap e conquistare così la vittoria.

“È stata una grande gara, molto impegnativa perché c’era molto vento, ma la moto ha lavorato molto bene. Non è stato così facile arrivare dalla terza fila, ho faticato di nuovo con l’anteriore. Quando è arrivato Chaz era difficile superarlo; ho potuto avvicinarmi ai piloti davanti, ma mi mancava qualcosa” – ha commentato Marco Melandri, che in merito alle modifiche e agli aggiornamenti di cui avrà bisogno in vista di Assen ah aggiunto – “La moto va davvero bene e abbiamo una buona base, forse dobbiamo lavorare sul set up su misura per me. Abbiamo bisogno di guardare la forcella anteriore, per aiutarmi a salvare maggiormente la gomma anteriore, ma per fortuna domani avremo a disposizione un giorno con le stesse condizioni e sarà interessante vedere il cambiamento. Ma sono felice di essere di nuovo sul podio”.

