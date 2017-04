Valentino Rossi, wild card Superbike a Misano?

di Alessio Brunori

Dal paddock di Aragon (dopo è in svolgimento il terzo round del mondiale Superbike), si è sparsa la notizia che Valentino Rossi potrebbe essere presente nella gara di Misano come wild card Yamaha.

La notizia è stata data da Alberto Porta, inviato di Italia 1 e se fosse confermata farebbe felici gli appassionati della Superbike e del campione pesarese, che si allena spesso insieme ai ragazzi della VR46 Riders Academy sul circuito romagnolo.

Per ora da parte dell’entourage di Rossi non c’è stata nessuna conferma o smentita, ma non è la prima volta che il nove volte campione del mondo è “accostato” al mondo delle derivate di serie.

1st aprile, 2017

Tag:Superbike, Superbike 2017, Valentino Rossi, Valentino Rossi Superbike, Valentino Rossi Wild Card Superbike, Valentino Rossi Wild Card Superbike Misano