Superbike, Pirelli Aragon Round, Tissot-Superpole: Davies beffa Rea, Melandri è 4°

di Alessio Brunori

Superbike, Pirelli Aragon Round – Chaz Davies si è aggiudicato la Tissot-Superpole del Pirelli Aragon Round, terza tappa della Superbike 2017. Il pilota della Ducati, che era stato il più veloce anche nelle FP3, l’ha ottenuta con il crono di 1’49.319, che è anche il nuovo record della pista.

Davies ha preceduto le Kawasaki di Jonathan Rea e Tom Sykes, che divideranno la prima fila di Gara 1, che partirà alle ore 13:00.

Aprirà la seconda fila Marco Melandri, autore del quarto tempo a +0.654s dal team-mate Davies. Il ravennate avrà accanto a se il compagno di marca Xaxi Fores e Jordi Torres, su BMW.

La prima Yamaha è quella di Michael van der Mark, settimo e davanti all’Aprilia RSV4 RF dello Iodaracing di Leandro Mercado (ottimo il suo debutto dopo aver saltato le prime gare per infortunio) e a quella di Eugene Laverty (Milwaukee Aprilia).

Quarta fila per le Honda di Nicky Hayden e Stefan Bradl e per la Yamaha di Alex Lowes, che non ha percorso neanche un giro.

Pirelli Aragon Round, Tissot-Superpole – I tempi

1 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale R 1'49.319 2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10R 1'49.350 +0.031 3 66 SYKES Tom Kawasaki ZX-10R 1'49.492 +0.173 4 33 MELANDRI Marco Ducati Panigale R 1'49.973 +0.654 5 12 FORÉS Xavi Ducati Panigale R 1'50.347 +1.028 6 81 TORRES Jordi BMW S 1000 RR 1'50.397 +1.078 7 60 VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 1'50.422 +1.103 8 36 MERCADO Leandro Aprilia RSV4 RF 1'50.514 +1.195 9 50 LAVERTY Eugene Aprilia RSV4 RF 1'50.647 +1.328 10 69 HAYDEN Nicky Honda CBR1000RR 1'50.761 +1.442 11 6 BRADL Stefan Honda CBR1000RR 1'51.257 +1.938 12 22 LOWES Alex Yamaha YZF R1 0

Ecco cosa hanno detto i protagonisti.

“Non ho percorso la distanza gara, questo per i problema di ieri, quindi non saprei cosa aspettarmi per la gara – ha detto Chaz Davies – Non sappiamo la durata delle gomme, la gara sarà un punto interrogativo, ma contento della pole, non me l’aspettavo, soprattutto dopo le difficoltà di ieri.”

“Il secondo posto va bene, ma mi aspettavo più dalla nuova gomma da qualifica. ha detto

Jonathan Rea – In uscita dalla curva 3 avevo molto spinning e il giro successivo non è stato buono, ma ho un buon passo.”

“Il vento è stato un componente molto importante, ma il target era prima fila e tutto sommato sono soddisfatto. Faremo delle modifiche per la gara.” Ha detto Tom Sykes.

“E’ stata una buona qualifica, anche se ho buttato il primo giro per un mio errore. Aver visto tante cadute alla curva 2 mi ha fatto stare tranquillo – ha detto Marco Melandri – La posizione di partenza è comunque buona, ma per la gara abbiamo un punto interrogativo. Le nuove gomme da qualifica permettono di fare più giri veloci, ma il primo qui era comunque quello più importante.”

1st aprile, 2017

