Superbike, Pirelli Aragon Round, Gara 1: Davies scivola, Rea vince davanti a Melandri e Sykes

di Alessio Brunori

Pirelli Aragon Round, Gara 1 – Si è decisa ad una tornata dalla fine Gara 1 della Superbike sul circuito spagnolo di Aragon. Chaz Davies stava difendendo con i denti la prima posizione dagli attacchi del leader del mondiale Jonathan Rea, quando ha perso il controllo della sua Ducati, dicendo addio ai sogni di gloria cullati per tutta la gara (per lui nessuna conseguenza fisica nonostante la gamba gli sia rimasta sotto la moto per tutto il tempo della scivolata).

Bellissimo il duello con Rea, che vince la quinta manche consecutiva andando ad incrementate la sua leadership mondiale, che ora lo vede al comando a punteggio pieno con 125 punti. Sul podio sono saliti quindi un ottimo Marco Melandri, che ha preceduto la Kawasaki di Tom Sykes.

Davies era partito al comando e c’era rimasto per molti giri, lasciando a Rea la prima posizione solo per poche tornate, purtroppo però per lui e i tifosi della Ducati il finale non ha dato esito positivo.

Ottima la rimonta di Alex Lowes (Yamaha Pata), che partito dodicesimo, è giunto quarto davanti al team-mate Michael van der Mark. Sesta e settima posizione per la BMW S 1000 RR di Jordi Torres (miglior pilota di casa) e per l’Aprilia dell’argentino Leandro Mercado, al debutto in gara con l’Aprilia RSV4 RF dello Iodaracing.

Mercado ha preceduto il compagno di marca Eugene Laverty e le Honda CBR1000RR di Stefan Bradl e Nicky Hayden, che chiudono la Top Ten. Il sammarinese Alex de Angelis è giunto al traguardo in quindicesima posizione, davanti a Riccardo Russo.

Positiva fino alla caduta anche la gara di Xavi Fores, scivolata alla curva 1 mentre si trovava in quinta posizione. Il pilota della Ducati è poi tornato in pista, ma si è dovuto ritirare dopo che la sua Panigale ha preso fuoco, creando non pochi problemi allo spagnolo.

Con il nuovo regolamento, domani a partire dalla pole sarà Alex Lowes, che ha quindi una grande possibilità dopo la rimonta di gara 1.

Pirelli Aragon Round, Gara 1 – Ordine di arrivo

01 REA Jonathan Kawasaki ZX-10R LEAD LEAD 02 MELANDRI Marco Ducati Panigale R 4.058 03 SYKES Tom Kawasaki ZX-10R 7.512 +3.454 04 LOWES Alex Yamaha YZF R1 9.962 +2.450 05 VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 12.302 +2.340 06 TORRES Jordi BMW S 1000 RR 18.995 +6.693 07 MERCADO Leandro Aprilia RSV4 RF 21.545 +2.550 08 LAVERTY Eugene Aprilia RSV4 RF 27.309 +5.764 09 BRADL Stefan Honda CBR1000RR 27.488 +0.179 10 HAYDEN Nicky Honda CBR1000RR 27.663 +0.175 11 CAMIER Leon MV Agusta 1000 F4 35.409 12 REITERBERGER Markus BMW S 1000 RR 41.558 +6.149 13 SIMON Julian Aprilia RSV4 RF 44.006 +2.448 14 KRUMMENACHER Randy Kawasaki ZX-10R 44.482 +0.476 15 DE ANGELIS Alex Kawasaki ZX-10R 45.915 +1.433 16 RUSSO Riccardo Yamaha YZF R1 > 1' +37.618 RT DAVIES Chaz Ducati Panigale R RT FORÉS Xavi Ducati Panigale R RT RAMOS Román Kawasaki ZX-10R RT BADOVINI Ayrton Kawasaki ZX-10R

1st aprile, 2017

