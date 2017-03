Superbike, Pirelli Aragon Round FP2: Jonathan Rea chiude al vertice le libere

di Michela Alitta

Anche al termine della seconda sessione di prove libere del Pirelli Aragon Round, Jonathan Rea si conferma il più veloce grazie al crono di 1m 50.062s, davanti a Marco Melandri (Aruba.it Racing – Ducati) e Tom Sykes.

Il Campione in carica nel corse della giornata ha svolto una simulazione di gara di 19 giri, ottenendo buoni riscontri: il suo obiettivo è chiaramente di invertire la tendenza che lo ha visto non raccogliere sinora grossi risultati al Motorland.

In queste FP2 è stato marcato a vista da Marco Melandri che si è portato tra le due Kawasaki a soli 99 millesimi dal leader, così il ravennate è secondo tra le due Kawasaki del leader e di Tom Sykes, terzo a +0.243 dal suo compagno di squadra.

Chaz Davies (Aruba.it Racing – Ducati) dopo un primo turno molto complicato, ha concluso quarto davanti ad Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team) e agli spagnoli Xavi Fores (BARNI Racing Team) e Jordi Torres (Althea BMW Racing Team), rispettivamente sesto e settimo.

La top 10 è completata da Michael van der Mark (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), Eugene Laverty (Milwaukee Aprilia) e Leandro Mercado (IODARacing): questi accederanno direttamente alla seconda manche di Tissot-Superpole domani, mentre i due portacolori del Red Bull Honda World Superbike Team, Stefan Bradl e Nicky Hayden, dovranno affrontare la prima.

Da notare che solo pochi piloti hanno migliorato il riferimento cronometrico fatto segnare nel primo turno, tra questi Rea, Melandri, Sykes, Davies, Laverty e Camier.

Quando mancavano 15 minuti alla fine delle FP2 la pioggia ha iniziato a infastidire i piloti, che hanno però potuto concludere indisturbati il turno.

Sabato mattina i piloti saranno in pista alle 8.45 per le FP3, per prepararsi al meglio in vista della Tissot Superpole 1 alle 10.30 e della Tissot Superpole 2 alle 10.55, prima che si corra Gara 1 alle 13.00.

Di seguito i tempi fatti registrare al termine delle FP2:

1. Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing ZX-10R 1m 50.062s

2. Marco Melandri ITA Aruba.it Racing Ducati 1199R 1m 50.161s

3. Tom Sykes GBR Kawasaki Racing ZX-10R 1m 50.305s

4. Chaz Davies GBR Aruba.it Racing Ducati 1199R 1m 50.383s

5. Alex Lowes GBR PATA Crescent Yamaha R1 1m 50.641s *

6. Xavi Fores ESP Barni Ducati 1199R 1m 50.728s *

7. Jordi Torres ESP Althea BMW S1000RR 1m 50.798s *

8. Michael van der Mark NED PATA Yamaha YZF-R1 1m 50.956s *

9. Eugene Laverty IRE Milwaukee Aprilia RSV4 1m 51.054s

10. Leandro Mercado ITA IodaRacing Aprilia RSV4 1m 51.174s *

11. Stefan Bradl GER Red Bull Honda CBR1000RR SP2 1m 51.177s *

12. Nicky Hayden USA Red Bull Honda CBR1000RR SP2 1m 51.507s *

13. Markus Reiterberger GER Althea BMW S1000RR 1m 51.753s *

14. Roman Ramos ESP Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R 1m 51.766s

15. Alex de Angelis SMR Pedercini Kawasaki ZX-10R 1m 52.080s*

16. Riccardo Russo ITA Guandalini Yamaha YZF-R1 1m 52.096s *

17. Randy Krummenacher SWI Puccetti Kawasaki ZX-10R 1m 52.126s

18. Leon Camier GBR MV Agusta RC F4 RR 1m 52.283s

19. Julian Simon SPA Milwaukee Aprilia RSV4 1m 53.326s *

20. Ayrton Badovini ITA Grillini Kawasaki ZX-10R 1m 53.347s *

21. Ondrej Jezek CZE Grillini Kawasaki ZX-10R 1m 53.729s *

* indicates best time taken from FP1

31st marzo, 2017

