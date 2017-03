MotoGP: Infortunio per Rins, a rischio il Gp d’Argentina

di Gianluca Rizzo

MotoGP Rins– Infortunio per il piloti Suzuki, Alex Rins. Lo spagnolo è caduto, giovedì, mentre si allenava con la sua moto da cross.

Inizialmente, il pilota della casa di Hamamatsu, sembrava non aver riportato danni; ma, un forte dolore alla caviglia destra, lo ha convinto a sottoporti ad alcuni esami presso la clinica universitaria Dexeus a Barcellona. Lì, dopo alcuni accertamenti, è stata riscontrata una micro frattura nell’osso astragalo della caviglia destra.

Il dottor Xavier Mir, famoso chirurgo ortopedico e coordinatore del servizio traumatologia MotoGP, e Eugenio Gimeno, capo dell’unità ortopedica dell’ospedale Quirio Dexeus, dopo una TAC hanno diagnosticato al pilota, una frattura parziale dell’astragalo, senza spostamento , ma con edema del midollo.

A seguito della diagnosi è stato preferito non intervenire per via chirurgica, preferendo un trattamento con magnetoterapia e fisioterapia. Prima di partire per l’Argentina, Rins, verrà sottoposto ad altri accertamenti.

Tempi di recupero non ancora resi noti, e, con la tappa in Sud America alle porte, la presenza del pilota spagnolo potrebbe essere a rischio.

