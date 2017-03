Superbike, Pirelli Aragon Round: Pata Yamaha si prepara alla sfida del Motorland

di Michela Alitta

Il Pata Yamaha Official WorldSBK Team affronta il Pirelli Aragon Round con l’obiettivo di confermare i buoni risultati ottenuti in Thailandia, con Alex Lowes che è stato costantemente tra i primi sei e con Michael van der Mark che ha mostrato invece un miglioramento costante, alle sue prime apparizioni nella nuova squadra.

“Non vedo l’ora di tornare sulla mia R1 e iniziare la stagione europea“ – ha detto Alex Lowes – “Aragon è una pista che mi piace molto, e credo che qui possiamo continuare il nostro buon inizio di stagione. Il mio obiettivo è ora il podio, sono sicuro che se io e il Pata Yamaha Team facciamo il nostro lavoro nelle prove libere del venerdì, avremo una buona possibilità di essere lì davanti!”

L’anno scorso ad Aragon la squadra ha dimostrato parte del potenziale della Yamaha YZR-R1, tanto da avere due piloti in prima fila in griglia, e dopo aver provato presso la sede spagnola alcuni elementi, nel mese di novembre, si proverà a sfruttare quelle lezioni in questo fine settimana.

“Sono davvero impaziente in vista di questo fine settimana ad Aragon, sarà molto interessante vedere i progressi che abbiamo fatto qui con la R1 considerando il primo test che ho svolto in inverno“ – ha detto Michael Van der Mark – “Dopo la buona prestazione in Tailandia sono sicuro che saremo pronti a ottenere un buon set up per la gara ed essere pronti per grandi risultati!”

