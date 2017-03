Superbike, Pirelli Aragon Round: Lorenzo Savadori dichiarato unfit to race

di Michela Alitta

Brutte notizie per il Team Milawaukee Aprilia: Lorenzo Savadori non è riuscito a recuperare dalla brutta caduta nella seconda corsa del Motul Thai Round e non potrà quindi prendere parte al terzo appuntamento del campionato, il Pirelli Aragon Round, in programma questo fine settimana al Motorland.

A sostituirlo ci sarà lo spagnolo, Julian Simon, pilota al debutto in WorldSuperbike ma non privo di esperienza, anche della pista andalusa, considerato il titolo mondiale in 125cc vinto nel 2009 e vari podi conquistati nella classe Moto2.

Simon avrà dalla sua anche il calore del pubblico di casa e sarà per lui un motivo in più per fare bene in sella alla RSV4.

“È una sorpresa per me” – ha dichiarato Julian Simon – “ma sono molto entusiasta perché è un’esperienza che volevo fare, sarà il mio debutto nel WorldSBK e la possibilità è arrivata con una squadra molto competitiva. Non so come sarà correre con una moto da 1000cc, non l’ho mai fatto, ma in ogni caso sono disposto a imparare e punto a divertirmi. Vorrei ringraziare Tito Rabat che mi ha permesso di accettare questa opportunità, dato che quest’anno il mio principale lavoro è essere il suo coach. Il Milwaukee Aprilia team non ha chiesto risultati per questo fine settimana, quindi mi potrò godere l’esperienza. Non ho esperienza con questa moto ma vedremo come si svilupperà il fine settimana”.

Tag:caduta savadori round thailandia, campionato mondiale motul fim sbk 2017, Eugene Laverty, Julian Simon, Lorenzo Savadori, Milwaukee Aprilia, Motorland Aragon, MOTUL FIM Superbike World Championship, pirelli aragon round, pirelli aragon round 2017, Sbk, Wsbk