Superbike, Pirelli Aragon Round: Kawasaki vuole continuare a dominare

di Michela Alitta

Il Kawasaki Racing Team si prepara ad affrontare il primo round europeo in programma ad Aragon con il chiaro obiettivo di continuare l’assoluta striscia positiva di inizio stagione, che ha visto Jonathan Rea dominare in qualifica e in gara: curiosamente la squadra ha sede a Barcellona, quindi quello al Motorland sarà quasi un appuntamento in casa.

La coppia di piloti britannici ha ottenuto sinora risultati molto diversi sulla pista andalusa: Tom Sykes ha il record in pole, stabilito nella passata stagione, e nel 2014 ha siglato una brillante doppietta in gara.

Grazie alle modifiche apportate sulla sua Ninja in Thailandia aspira a replicare il trionfo.

“Non vedo l’ora di tornare sulle piste europee dopo un inizio di stagione nel quale ho ottenuto risultati costanti” – spiega Tom Sykes – “Non è andata male, ma ci sono piccole aree che senza dubbio cercheremo di migliorare questo fine settimana. Credo che abbiamo imparato alcune cose nei due primi round e adesso il nostro obiettivo è andare avanti ed essere più forti, soprattutto con i tempi dei primi giri. Sto modificando il mio modo di guidare e il mio giro veloce della gara in Tailandia è stato proprio all’ultimo giro. Direi che stiamo cercando di modificare il mio stile di guida per un 60 – 70% e la configurazione della moto per un 30 – 40%. Avrei solo bisogno di più tempo”.

Jonathan Rea ha vinto solo una volta ad Aragón, in Gara1 del 2015, ma considerato il suo ritmo e la grande forma di cui gode è difficile escluderlo dalla lista dei favoriti e lui è giustamente fiducioso.

“Dopo i due round in Australia e Tailandia è stato bello tornare a casa e ad una certa normalità, in particolare con i bambini” – ha dichiarato Jonathan Rea – “Ho apprezzato molto la pista del MotorLand sin dal suo ingresso in calendario nel 2011, ma non sono mai stato il più forte, quindi non vedo l’ora di poter mostrare nuovamente lì la mia grande forma che ho avuto finora. Il nostro primo test invernale si è svolto qui a novembre e mi sembrava di avere un buon ritmo. Mi piace guidare la Ninja ZX-10RR e quest’anno ha funzionato davvero bene nei primi due circuiti piuttosto diversi. Non vedo l’ora di iniziare al MotorLand e vedere dove siamo”.

29th marzo, 2017

