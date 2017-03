Superbike, Pirelli Aragon Round: Jordi Torres ansioso di gareggiare in casa

di Michela Alitta

Il primo appuntamento in Europa della stagione 2017 del Campionato Mondiale delle derivate di serie, in programma ad Aragon questo fine settimana, è molto atteso in particolare da Jordi Torres (Althea BMW Racing Team) che correrà davanti al suo pubblico.

Il pilota catalano è settimo nella classifica generale, dopo la top 5 ottenuta al Chang International Circuit, ed è sempre più determinato a diminuire il distacco con i primi. Il 29enne l’anno scorso al MotorLand Aragon ha tagliato il traguardo in settima e quinta posizione.

“Sono felice di tornare in Spagna, a casa mia, per il terzo round del campionato” – ha dichiarato Jordi Torres – “Credo di aver cominciato bene questa stagione ma detto questo, l’obiettivo è quello di continuare a fare progressi, e quindi lavorerò per migliorare continuamente i miei risultati e chiudere il gap che al momento ci separa dai leader. Sarà bello gareggiare in casa e spero di poter regalare dei bei risultati ai miei tifosi che verranno a sostenermi”.

Per Markus Reiterberger, invece, era stato un week end difficile quello del 2016 con il quattordicesimo posto finale, quindi vuole migliorare la sua prestazione.

“Non vedo l’ora di correre ad Aragon. Mi piace molto la pista e le condizioni meteo sono di solito buone” – ha raccontato il tedesco- “L’anno scorso abbiamo faticato un pochino e dobbiamo quindi imparare da quelle esperienze per poterci migliorare in questo weekend, lavorando duro dall’inizio alla fine. Mi auguro di poter vivere un weekend positivo e farò del mio meglio per completare due buone gare”.

Da questo round si estende l’impegno dell’Althea BMW alla Superstock 1000 con Marco Faccani in sella alla BMW S 1000 RR: il giovane italiano è comprensibilmente entusiasta del debutto, impaziente di scendere in pista venerdì per le prime prove libere.

“Penso di essermi ben preparato per l’inizio della stagione, dopo un inverno trascorso ad allenarmi” – ha detto Marco Faccani – “Abbiamo svolto dei test nei quali ho avuto anche l’opportunità di vedere i miei avversari e sembra che saremo un bel gruppetto a lottare per le posizioni che contano. Il mio obiettivo è di essere sempre competitivo per puntare al titolo. Aragon è anche una pista che mi piace e dove ho fatto bene nelle sessioni di prove dello scorso anno. Ringrazio il team, Genesio in primis, per l’opportunità che mi viene data e spero di poter fare bene ed iniziare il campionato con il piede giusto”.

