MotoGP Qatar: Zarco, “Nonostante il risultato finale, sono felice”

MotoGP Qatar Team Tech 3 – Nonostante l’ottima partenza e la fuga al comando nei primi sei giri del Gran Premio del Qatar, appuntamento inaugurale del mondiale 2017 di MotoGP, Johann Zarco non è riuscito a conquistare i primi punti nella classe regina del motomondiale. L’alfiere del team Tech 3 è infatti incappato in una brutta caduta quando stazionava al comando della corsa, chiudendo il proprio fine settimana nella ghiaia di curva tre. Zarco si dice comunque soddisfatto della prestazione generale, sottolineando come in Argentina cercherà di riscattare il brutto errore di domenica sera.

Ecco le parole di Johann Zarco: “Nonostante il risultato finale, sono felice ed è stato bello prendere la testa della corsa nella mia prima gara di MotoGP™. Nella mattina abbiamo avuto un warm up più lungo, dopo la cancellazione delle qualifiche, e il tracciato non era in perfette condizioni, ma il mio feeling con la moto era molto buono. Sulla griglia di partenza ero quarto, molto vicino ai primi. La partenza è stata rimandata due volte e quando finalmente il Gran Premio è iniziato, ero concentrato e ho visto che non ero lontano dai primi, così ho voluto cogliere l’occasione per fare bene. So che le mie partenze sono forti, ho superato alcuni buoni piloti alla prima curva e ho avuto un ritmo costante. Ho continuato a spingere, ma al sesto giro ho deciso di rilassarmi, e forse sono un po’ uscito dalla traiettoria, e alla seconda curva sono scivolato. È stato un peccato, ma siamo sempre al limite e ho ancora bisogno di capire bene la categoria. Questo genere di errori fanno parte della mia lezione da debuttante della MotoGP™. Sono comunque contento, nonostante il risultato, ma è importante per la mia fiducia e sono entusiasta in vista del secondo appuntamento, in Argentina”.

28th marzo, 2017

