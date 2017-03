MotoGP Qatar: Pedrosa, “Dobbiamo concentrarci subito sulla prossima in Argentina”

di Gianluca Rizzo

Honda MotoGP GP Qatar Gara- Dani Pedrosa ha chiuso in quinta posizione la gara inaugurale in Qatar. Anche per lui come per il compagno di squadra, la scelta della media all’anteriore si è rivelata una scelta pessima.

Queste le dichiarazioni di Dani Pedrosa: “E’ stata una gara strana fin dall’inizio, a causa di queste condizioni con la pioggia e la partenza ritardata. Era difficile rimanere concentrati in quei momenti. Poi abbiamo fatto del nostro meglio per gestire la gara, ma abbiamo sofferto molto con la gomma anteriore, che si è rivelata essere troppo morbida per noi. Non siamo riusciti a spingere con la parte anteriore e penso che tutte le Honda hanno avuto gli stessi problemi. Salvare il pneumatico per farlo durare fino alla fine era difficile, e soprattutto non siamo stati in grado di spingere. In ogni caso, è solo la prima gara; dobbiamo concentrarci subito sulla prossima, cercare di risolvere questo problema e fare una buona gara in Argentina”.

27th marzo, 2017

