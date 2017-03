MotoGP Qatar Warm Up: Marquez detta il passo, Rossi in crisi

di Gianluca Rizzo

GP Qatar MotoGP Warm Up – Pista asciutta ma poco grip; è questa la condizione che si sono ritrovati ad affrontare i piloti della MotoGP nell’ultimo turno in pista che precede il Gran Premio del Qatar. Tutti i piloti, vista la giornata di ieri annullata causa pioggia, hanno sfruttato i 30 minuti di Warm Up per simulazione del passo gara.

Il più veloce del turno è stato Marc Marquez. Lo spagnolo, scivolato senza conseguenze a metà WUP, ha mostrato di avere un ottimo passo. Alle spalle del penta campione, Andrea Dovizioso seguito dal un ottimo Johann Zarco (Tech3). Attenzione al pilota Ducati, infatti, il forlivese è stato molto competitivo sul passo gara anche con gomma usata. Alle spalle del francese, Aleix Espargarò su Aprilia. Alvaro Bautista (Aspar Ducati) chiude quinto, seguito da Maverick Vinales. Il pilota Yamaha con gomma usata ha mostrato un passo incredibile, e partendo dalla prima casella rimane il favorito. Settimo Jonas Folger (Tech3); il rookie del team Tech3 precede Andrea Iannone e Jorge Lorenzo. Chiude la top ten Karel Abraham.

Continuano le difficoltà per Valentino Rossi. Il campione di Tavullia non riesce a trovare il set up adatto per la gara. Gesti di stizza e momenti di tensione si alternano all’interno del box del pilota Yamaha, che, sceso in pista con 2 moto con 2 set up diversi non è ancora soddisfatto della prestazione e il cronometro ne è la conferma. Il dottore chiude in 13esima posizione. Danilo Petrucci non riesce ad andare oltre il 15esimo tempo .

