MotoGP Qatar: Rossi, “Podio molto importante”

di Alessio Brunori

Yamaha MotoGP GP Qatar Gara – Valentino Rossi non si arrende mai e dopo un week-end travagliato, in gara è riuscito a tirare fuori il meglio dalla sua Yamaha salendo sul terzo gradino del podio del GP del Qatar. Il pesarese è arrivato vicino al vincitore, il suo team-mate Maverick Vinales e alla Ducati di Andrea Dovizioso. A lui la parola.

“Sono molto felice, non avrei mai scommesso sul mio podio, ma non ci arrendiamo mai. Questa mattina abbiamo provato quattro setting diversi e sono partito senza sapere cosa mi aspettasse. La mia squadra e il modo di lavorare hanno fatto la differenza. La Yamaha non ha mai mollato, questo nonostante da novembre non mi sia mai trovato bene con la nuova moto. Non mi hanno mai messo in discussione, questo mi ha aiutato tanto. In gara piano piano mi sono trovato meglio e con la temperatura più bassa la moto andava meglio.”

Tecnicamente cosa è cambiato?

“Questo weekend è stato molto importante anche dal punto di visto tecnico, ho iniziato a sentire meglio il davanti e abbiamo risolto in parte i problemi all’anteriore. Alla fine abbiamo una moto da “gara” e io sono un pilota da “gara”. Quelli che lavorano con me mi appoggiano sempre, ringrazio tutti, da Uccio ad Albi a tutti i ragazzi della VR46.”

Come ti sei trovato con la gomma anteriore?

“Quest’inverno ho sofferto molto, ma nelle FP2 abbiamo trovato qualcosa di diverso. La gomma rimane comunque troppo morbida per i miei “gusti”, in gara non ho potuto attaccare, ho sofferto soprattutto a destra e se avessi attaccato, avrei rischiato di cadere.”

Foto: Alex Farinelli

26th marzo, 2017

