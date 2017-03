MotoGP Qatar Gara: Vinales la spunta a Losail, che gara DesmoDovi 2°, redivivo Rossi 3°

di Gianluca Rizzo

GP Qatar MotoGP Gara – Maverick VinalS si giudica la prima tappa del Motomondiale 2017 in Qatar. Alle spalle del pilota Yamaha Andrea Dovizioso e Valentino Rossi che compongono il podio del GP del Qatar. Quarto Marc Marquez , seguito dal compagno di squadra Dani Pedrosa e Aleix Espargarò su Aprilia. Scott Redding su ducati chiude settimo seguito da Jack Miller su Honda. Il rookie della Suziku Alez Rins e Jonas Folger completano la top ten. Jorge Lorenzo chiude 11esimo, Danilo Petrucci ritirato.

Cronaca

Partenza ritardata di quasi di un ora a causa della pista bagnata, dopo tanti rinvii finalmente si parte.

Parte a fionda Andrea Iannone, ma è Zarco la vera sorpresa. Il francese prende il comando della gara alla seconda curva, in scia Marquez e Iannone. Nel frattempo errore di Lorenzo che arrivato lungo perde 7 posizioni. Vinales non sfrutta bene la pole e si ritrova quinto dopo tre giri.

Dopo cinque giri Andrea Dovizioso si unisce alla battaglia per il podio e passa prima Iannone e poi Marquez. Nel frattempo Zarco vola, con un distacco di 1 secondo e sette. Dietro Vinales non riesce a trovare il ritmo e si trova Valentino Rossi alle costole.

Dopo sei giri Zarco butta l’occasione della vita, scivolando rovinosamente perdendo la testa della corsa. Andrea Dovizioso diventa così leader della corsa. A 12 giri dalla fine si accende la sfida per il secondo posto tra Marquez e Iannone.

Nel frattempo Lorenzo rimonta fino alla decima posizione. A dieci giri dalla fine arrivano anche Vinales e Rossi e si uniscono alla bagarre per il podio. Iannone però non si auto esclude dalla battaglia cadendo. Nel frattempo DesmoDovi prende un secondo sugli inseguitori; Vinales passa Marquez. Il giro dopo è il turno di Rossi di passare il campione del mondo in carica.

Senza ostacoli Vinales comincia la rimonta su Dovizioso, portandosi dietro Rossi. A sette giri dalla fine comincia la lotta per la prima posizione tra Dovi e Maverick, con lo spagnolo che riesce a passare il forlivese agevolmente. I due si passano in continuazione, con Vinales avanti sul misto e Dovi che gli strappa gli adesivi sul dritto. Con i due in lotta Valentino Rossi si riporta a ridosso dei due. Nel tumulto delle prime posizioni, passa in sordina la notizia di Aleix Espargarò in quinta posizione davanti a Pedrosa. A tre giri dalla fine è Dovizioso al comando seguito da Vinales, Rossi e più staccato Marquez. A due giri dal termine i primi due si invertono le posizioni. Si conclude con questo ordine il Gran Premio del Qatar

26th marzo, 2017

