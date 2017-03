MotoGP | Qatar, Gara: Jorge Lorenzo, “Deluso e arrabbiato per la prestazione”

di Roberto Valenti

Qatar GP, Ducati Team – Prestazione deludente per Jorge Lorenzo nel Gran Premio del Qatar, appuntamento d’apertura del mondiale 2017 di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati, autore di un lungo nelle primissime fasi di gara, non è riuscito a trovare il giusto ritmo con la sua DesmosediciGP, concludendo la propria corsa in undicesima posizione. Una giornata da dimenticare per un pilota che non riesce a trovare il giusto feeling con una moto certamente complessa come quella uscita dalle officine di Borgo Panigale.

Ecco le impressioni di Jorge Lorenzo: “Sono molto arrabbiato perchè il risultato è abbastanza deludente. Non è stato il debutto che sognavo e di sicuro non possiamo essere felici per un undicesimo posto. La verità è che dopo la partenza siamo riusciti a recuperare diverse posizioni, visto che stazionavo in ottava posizione, ma in curva quattro ho frenato troppo tardi e stavo per tamponare Dani e Valentino. Ho deciso di allungare la staccata e di prendere la via fuga. Questo chiaramente mi ha fatto perdere del tempo. La gomma morbida ha successivamente iniziato a surriscaldarsi e la prestazione non è stata all’altezza dei piloti che mi stavano davanti. Ho finito la gara senza gomma posteriore e molti hanno approfittato delle mie difficoltà, passandomi”.

“E’ stata una gara molto deludente. Non sono assolutamente scoraggiato: la prima parte è stata buona e senza l’errore staremmo in una posizione diversa. Purtroppo abbiamo sofferto eccessivamente col surriscaldamento della posteriore. Cercheremo di lavorare e di migliore i nostri punti deboli. Abbiamo avuto solo pochi giorni pe affinare il feeling con la moto e ho bisogno di tempo” ha concluso,

Foto: A. Farinelli

