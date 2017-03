MotoGP | Qatar, Gara: Danilo Petrucci, “Dispiaciuto per come sono andate le cose”

di Roberto Valenti

Qatar GP, Octo Pramac – Settima posizione per Scott Redding nell’ultimo Gran Premio del Qatar, appuntamento d’apertura del mondiale 2017 di MotoGP. L’inglese di casa Pramac è riuscito a battagliare con Daniel Pedrosa e Aleix Espargarò per gran parte della corsa, non riuscendo però a conquistare la quinta piazza. Un risultato comunque importante che consente al team italiano di lasciare il Qatar con alcuni punti importanti in cassaforte. Ritiro invece per Danilo Petrucci, fuori per una caduta poco dopo la metà di gara.

Ecco le parole di Danilo Petrucci: “Sono molto dispiaciuto per come sono andate le cose. Per essere onesto nel secondo giro di ricognizione mi è sembrato di sentire qualcosa di strano con la moto. Durante la gara avevo la sensazione di non riuscire a sfruttare al massimo la potenza della moto, soprattutto nel rettilineo. Sono riuscito comunque a fare una buona gara nella parte finale poi a cinque giri dalla fine la moto si è spenta. E’ un peccato ma è soltanto la prima gara e non vedo l’ora di essere in Argentina”.

Ecco invece le impressioni di Scott Redding: “Sono molto contento. Ho fatto una buona gara soprattutto dopo che la mattina abbiamo fatto un po’ di fatica. Sono partito bene poi ho dovuto chiudere il gas per la manovra molto pericolosa di Zarco che mi è costata molto. Nella seconda parte della gara stavo andando bene anche se non sono riuscito a prendermi il premio di First Independent. Sarei stato contento di fare la Top 10 quindi questo è un bel risultato e ringrazio il team per il lavoro che ha fatto e per aver sempre creduto in me. Ci vediamo in argentina!”

