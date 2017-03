MotoGP | Qatar, Gara: Andrea Dovizioso, “Mettere la morbida è stata una buona scelta”

di Roberto Valenti

Qatar GP, Ducati Team – Prestazione strepitosa di Andrea Dovizioso nel Gran Premio del Qatar, appuntamento inaugurale del mondiale MotoGP 2017. L’italiano della Ducati è riuscito a giocarsi fino a pochi giri dalla fine il successo con Maverick Vinales, arrendendosi solo a poche curve dal traguardo. Una prestazione importante, soprattutto se paragonata a quella di Jorge Lorenzo, che consente al “Dovi” di iniziare questo campionato nel migliore dei modi. L’obiettivo adesso sarà confermarsi in Argentina.

Ecco le parole di Andrea Dovizioso: “Sono contento perché siamo stati bravi a cambiare la gomma. C’era tanta umidità e sapevamo che la corsa sarebbe stata abbastanza lenta, perciò avevamo la possibilità di usare la morbida per avere la possibilità di spingere e in effetti è andata proprio così. Siamo andati avanti e siamo riusciti a gestire la prima parte di gara. La caduta di Zarco ci ha aiutato perché abbiamo avuto la possibilità di gestire la mescola, altrimenti non saremmo arrivati fino alla fine con Maverick. Sapevamo di non avere il suo passo, ma abbiamo impostato la corsa in modo tale da potercela giocare fino alla fine”.

“Non ho spremuto la moto al 100%, ma sono arrivato a giocarmela con Vinales negli ultimi cinque giri. Non avevo il suo ritmo, ma riuscivo a passarlo nel T4 e nel rettifilo principale. Ci sono riuscito per quattro giri, ma al quinto… beh, ha capito i punto dove poteva passarmi e nel momento decisivo è riuscito a difendersi. Mi ha passato a metà pista e non c’è stato più verso di prenderlo. Aveva più punti a favore ed è stato bravissimo a sfruttarlo. In ogni caso sono estremamente contento della mia gara” ha concluso.

Foto: A.Farinelli

