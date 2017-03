Moto3 Qatar Warm Up: Mir chiude al comando su pista umida

di Gianluca Rizzo

GP Qatar Moto3 Warm Up – Dopo la giornata di ieri annullata causa maltempo, oggi la Moto3 è tornata in pista per il Warm Up che precede il Gran Premio del Qatar. Su una pista ancora bagnata dalle piogge che hanno preceduto l’inizio della sessione, i piloti sono scesi sul tracciato inizialmente con gomme da bagnato e sul finale con le slick. Dei 30 minuti mesi a disposizione, rispetto ai consueti 20, solo gli ultimi sono stati interessanti con tutti i piloti sul tracciato. Ovviamente viste le condizioni non perfette i tempi non sono al livello dei turni precedenti e non è possibile valutare il passo.

Il più veloce della sessione è stato John Mir (Leopard) , seguito da John McPhee (British talent Team) e Adam Norrodin (SIC). Fabio Di Giannantonio (Gresini) e Niccolò Bulega (Sky Racing Team) hanno chiuso in quarta e quinta posizione, precedendo Marcos Ramirez (Platinum Bay Real Estate) e Philipp Oettl (Südmetall Schedl GP Racing). Alle spalle del tedesco, Romano Fenati (Marinelli Rivacold Sniper) seguito da Aron Canet (Estrella Galicia) e Ayumu Sasaki (SIC) che completa la top ten.

Ottima prestazione per Marco Bezzecchi (Cip) che chiude undicesimo, precedendo Niccolò Antonelli (KTM Ajo) e Enea Bastianini (Estrella Galicia), rispettivamente in 13esima e 15esima posizione. Manuel Pagliani (Cip) chiude in 18esima posizione, mentre, Tony Arbolino (SIC58 Squadra Corse) non va oltre la 22esima posizione. Male Andrea Migno (Sky Racing Team) che chiude 25esimo, precedendo Lorenzo Dalla Porta 28esimo.

