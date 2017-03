Moto3 Qatar: Romano Fenati, “Sono molto contento della mia gara”

di Alessio Brunori

Moto3 Qatar Gara – Romano Fenati ha chiuso il GP del Qatar in quinta posizione, a +0.453s dal vincitore Joan Mir. Il pilota ascolano, che non disputava una gara da molto tempo (venne licenziato dal Team Sky VR46 alla vigilia del GP d’Austria del 2016) ha corso una gara d’attacco e solo alla fine ha preferito accontentarsi dopo un piccolo errore. A lui la parola.

“Sono molto contento, era un pò di mesi che non gareggiavo e avevo il timore di non reggere il ritmo della gara, invece potrei fare anche la Moto2! – ha detto Romano Fenati – Siamo andati forte, anche se alla fine la gomma dietro ha un pò ceduto. Non ho mollato, ma a poche curve dalla fine sono andato largo ed ho preferito chiudere quinto piuttosto che prendere rischi inutili. Ora bisogna rimanere concentrati e lavorare. In Argentina dovremmo essere a posto, sono pronto a dare il massimo.” Nel finale anche un accenno di polemica. “Oggi siamo andati più forte di tanti altri! (si riferiva ai suoi “vecchi” compagni di squadra del Team Sky VR46?)

