Moto3 Qatar Gara: Mir si aggiudica la prima tappa del mondiale in volata

di Gianluca Rizzo

GP Qatar Moto3 Gara– Joan Mir si aggiudica il Gran Premio del Qatar, il pilota Honda precede John McPhee (British Talent Team) e Jorge Martin (Gresini). Romano Fenati (Marinelli Rivacold Sniper) e Andrea Migno (Sky Racin Team) perdono il podio nella volata finale e chiudono in quinta e sesta posizione, seguiti da Antonelli e Di Giannantonio. In quarta posizione Aron Canet (Estrella Galicia, mentre, Marcos Ramirez (Platinum Bay Real Estate) e Adam Norrodin (SIC) completano la top ten.

Cronaca

Partito dalla pole, Jorge Martin, tiene il comado della gara alla partenza. Brutta partenza di Romano Fenati dalla terza casella, ma il pilota di Ascoli si lancia subito alla rimonta. Migno e Antonelli partiti più indietro si lanciano subito all’inseguito del gruppo di testa.

Dopo 4 giri 8 piloti si staccano dagli “altri”, componendo un gruppo in lotta costante per le posizioni del podio. Attardati Bulega e Bastianini, che non riescono a rimanere in contatto con il gruppone. Nessuno riesce a prendere stabilmente la testa della corsa e a 10 giri dalla fine, ci sono 8 piloti che si giocano apertamente la vittoria tra una serie di sorpassi mozzafiato. La sfida si accende anche nelle retrovie, tra: Bulega Bastianini e Bezzecchi che si giocano le ultime posizioni a punti. Cinque giri dalla fine, Fenati riesce a prendere la testa della corsa cercando di allungare sugli inseguitori, ma il lungo rettilineo gli impedisce la fuga e viene subito riassorbito Mir e McPhee. Ultimo giro da infarto, ancora 8 piloti in costante lotta per la vittoria, è tutto ancora da stabilire, sorpassi su sorpassi, ma alla fine Joan Mir riesce a mettere qualche metro tra se e gli inseguitori e si aggiudica la vittoria del Gp del Qatar. Completano il podio McPhee e Martin. Nelle retrovie errore ber Bastianini che non arriva a punti.

26th marzo, 2017

