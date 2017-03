Moto2 Qatar Warm Up: Morbidelli domina l’ultima sessione prima del GP del Qatar

di Gianluca Rizzo

GP Qatar Moto2 Warm Up- Ultima sessione in archivio per i piloti della Moto2, prima del Gran Premio del Qatar. Condizioni della pista buone, asfalto completamente asciutto nonostante qualche ora fa ci sia stato uno scroscio d’acqua.

E’ Franco Morbidelli il più veloce del turno. Il pilota del team Marc Vds ha chiuso al comando il Warm Up della Moto2 mostrando ancora una volta un gran passo gara. Alle spalle del pilota italiano, Takashi Nakagami (IDEMITSU Honda Team Asia) e Miguel Oliveira (KTM Ajo) . In terza posizione, Thomas Luthi, seguito da un ottimo Mattia Pasini (Italtrans). Lorenzo Baldassarri (Forward) chiude sesto, tenendosi alle spalle Alex Marquez e Hafizh Syahrin (Petronas Raceline Malaysia). Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP) e Axel Pons (RW Racing GP) completano la top ten.

Francesco Bagnaia (Sky Racing Team) chiude 13esimo, mentre, Luca Marini (Forward) non va oltre la 23esima posizione. Attardato Simone Corsi che chiude 27esimo. Il pilota speed Up si tiene alle spalle Andrea Locatelli (Italtrans) e Stefano Mazi (Sky Racing Team) in 31esima e 32esima posizione.

26th marzo, 2017

Tag:Alex Marquez, Andrea Locatelli, Axel Bassani, Axel Pons, Brad Binder, Danny Kent, Dominique Aegerter, Edgar Pons, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Gp Qatar, GP Qatar Moto2, Hafizh Syahrin, Iker Lecuona, Isaac Viñales, Jesko Raffin, Jorge Navarro, Khairul Idham Pawi, Lorenzo Baldassarri, Losail Moto2, Luca Marini, Marcel Schrotter, Mattia Pasini, Miguel Oliveira, Moto2, Moto2 Losail, Moto2 Qatar, Motomondiale, Motomondiale 2017, Prove Libere Gp Qatar, Prove Libere Losail, Remy Gardner, Sandro Cortese, Simone Corsi, Stefano Manzi, Takaaki Nakagami, Tetsuta Nagashima, Thomas Luthi, Xavi Vierge, xavier