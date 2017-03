Moto2 Qatar Gara: Morbidelli, “Questa prima vittoria è una grande soddisfazione”

di Gianluca Rizzo

Moto2 Qatar Gara– Franco Morbidelli si è aggiudicato la tappa inaugurale del campionato del mondo Moto2 in Qatar. E’ la prima vittoria in carriera per l’alfiere del team Marc VdS, dopo 54 gare, non una vera sorpresa visto il suo passo nei test pre-stagionali e le ottime prestazioni ottenute nelle libere. Parito dalla pole, Franky è riuscito a capitalizzare il risultato imponendosi sin dal secondo giro su tutti.

Queste le parole di Franco Morbidelli: “Questa prima vittoria è una grande soddisfazione dopo tutto questo tempo, è veramente fantastico aver confermato di essere stato capace di vincere una gara. Il mio passo era veramente forte e mi stavo allontanando dagli altri; una volta che ho passato Lüthi ho avuto una pista libera, così non è stata una gara difficile. La cosa principale di oggi era quello di portare in pista quello che avevo in mente, che avrei potuto vincere qui dopo una così forte preseason di test e weekend in Qatar.”

26th marzo, 2017

