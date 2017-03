Moto2 Qatar Gara: Morbidelli domina nel deserto, prima vittoria in carriera

di Gianluca Rizzo

GP Qatar Moto2 Gara– Franco Morbidelli è il dominatore incontrastato del Gp del Qatar, il pilota del team Marc VdS, partito dalla pole fa il vuoto dietro di se, e conquista la prima vittoria in carriera.

In seconda posizione Thomas Luthi (CarXpert Interwetten) completa il podio Takaaki Nakagami (DEMITSU Honda Team Asia) . Chiude quarto Miguel Oliveira (KTM Ajo). Quinto Aleix Marquez (Marc VdS) seguito da Luca Marini (Forward) e Fabio Qartararo (Pons Hp40). Sale fino all’ottava posizione Lorenzo Baldassarri (Forward), seguito da Xavi Vierge (Tech 3 Racing) e Axel Pons (RW GP) che completano la top ten.

Bene Francesco Bagnaia (Sky Racing Team) che chiude a punti in 12esimo posizione. Simone Corsi (Speed Up)chiude in 17esima posizione. Mattia Pasini (Italtrans) non va oltre il 24esimo posto, mentre i rookie: Andrea Locatelli (Italtrans)e Stefano Manzi(Sky Racing team) chiudono in 27esima e 29esima posizione.

Cronaca

Partenza a fionda per Franco Morbidelli dalla pole, ma: Luthi, Nakagami e Marquez gli rimangono alle costole. Già al 2 secondo giro parte la bagarre tra il pilota italiano e lo svizzero, che in fondo al rettilineo lo passa. Il Morbido non replica subito ma rimane in scia a studiare l’avversario. A 18 giri dalla fine Morbidelli si riporta al comando iniziando ad allungare sullo svizzero.

Solo 2 giri dopo il vantaggio sugli inseguitori è già ad un secondo, nel frattempo si accende la sfida per gli altri posti sul podio. Luthi e Marquez riescono a staccare Nakagami e Oliveira, mentre,il resto dei piloi a soli 6 giri dall’inizio della gara accusano un ritardo importante. Caduta per Pasini nelle fasi iniziali ma il pilota Italtrans riesce a ripartire. A 12 giri al termine Nakagami raggiunge e passa Marquez, alla lotta si unisce anche Oliveira. Luthi approfitta e allunga.

Morbidelli solitario continua la sua cavalcata. Evidenti problemi al posteriore per Marquez che viene passato anche da Oliveira e la sua KTM. Mil pilota portoghese non si accontenta e parte all’inseguimento del giapponese davanti a lui. Il pilota KTM non però riesce salire in terza posizione.

Con un discacco abbissale Franco Morbidelli va a vincere il GP del Qatar di Moto2, seguito da Thomas Luthi e Takaaki Nakagami

