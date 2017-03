MotoGP Qatar QP: Pedrosa, “La decisione di annullare le sessioni è stata giusta”

di Gianluca Rizzo

Honda MotoGP GP Qatar QP- Dani Pedrosa partirà dalla terza fila, in settima posizione, la gara inaugurale del Motomondiale 2017 in Qatar. Dopo un sabato che non ha visto attività in pista, il pilota della Honda si è dovuto accontentare del tempo fatto registrare nelle FP3 in condizioni di pista non propriamente ideali.

Queste le parole di Dani Pedrosa: “Penso che la decisione di annullare le sessioni di oggi sia stata giusta, la sicurezza viene sempre prima. Detto questo, speravo di fare le qualifiche e di avere la possibilità di migliorare il mio tempo sul giro. Nel warm up di domani vedremo come sarà la pista; questa è la nostra principale preoccupazione, vedremo se c’è sporco, quanta sabbia c’è, e quanto di essa rimarrà per la gara. La scelta delle gomme è più o meno fatta, e sarà importante essere in grado di farle funzionare bene. Non credo che ci sarà l’opportunità di provare qualcosa con la messa a punto, perché le condizioni ci impediscono di avere i riferimenti giusti. Staremo a vedere come le condizioni reali saranno domani, e faremo del nostro meglio.”

