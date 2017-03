MotoGP Qatar QP : Marquez, “La sicurezza prima di tutto, un podio sarebbe un grande risultato”

di Gianluca Rizzo

Honda MotoGP GP Qatar QP- Marc Marquez partirà per la gara inaugurale del Gran Premio del Qatar dalla terza casella dello schieramento. Viste le qualifiche annullate causa maltempo, il pilota di Cervera è riuscito ad agguantare la prima fila grazie al tempo fatto registrare venerdì in FP1.

Queste le parole di Marc Marquez: “Partire dalla prima fila è un bene per noi, anche se questo non era il modo migliore per raggiungere questo risultato. Mi sarebbe piaciuto avere il tempo oggi a lavorare di più perla gara, ma non si può controllare il tempo e dobbiamo pensare alla sicurezza in primo luogo. Era troppo pericoloso guidare, soprattutto con le forti piogge di questa notte e stamattina. Alla fine abbiamo fatto più di 300 giri su questa pista, se si considerano i recenti test più le libere ; questo significa che tutti hanno già il proprio set up e il proprio ritmo, e tutti sanno già dove si trovano per la gara. Da parte nostra, sappiamo che un podio sarebbe un grande risultato per noi, e cercheremo di raggiungerlo. Avremo un warm-up più lungo e vedremo come sarà il grip. Probabilmente per la gara della MotoGP sarà già a posto, visto che Moto3 e Moto2 correranno prima di noi, ma staremo a vedere. Spero che la pista sarà abbastanza asciutto e che il tempo stabile “.

25th marzo, 2017

Tag:Gp Qatar, Honda, Hrc, Losail, Losail MotoGP, Marc Marquez, MotoGP, Motogp Losail, Motomondiale, Motomondiale 2017, Qatar, Qualifiche Gp Qatar, Qualifiche Losail, Repsol Honda