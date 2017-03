MotoGP Qatar QP: Iannone, “Sono molto contento della prima fila”

di Alessio Brunori

Suzuki MotoGP GP Qatar QP – Andrea Iannone scatterà dalla prima fila (secondo tempo) alla sua prima gara con la Suzuki. Il pilota abruzzese pur non disputando le qualifiche (tutti i turni di tutte le classi sono state cancellati causa maltempo) è secondo grazie alla classifica combinata data dai migliori tempi dei tre turni di prove libere. Domani in Qatar (dove come di consueto si correrà in notturna) punta a far bene, a lui la parola.

“Sono molto contento della prima fila, perchè nei test abbiamo sofferto tanto e anche nelle prime prove, ma mi sarebbe piaciuto continuato a lavorare – ha detto Andrea Iannone, rider Suzuki Ecstar – Siamo migliorati tanto ieri e avrei voluto continuare a capire la moto, questo per sapere se la direzione presa era quella giusta. Non abbiamo potuto farlo oggi, lo faremo domani nei 30 minuti di warm up. Sarà importante la scelta delle gomme per la gara.”

Foto: Alex Farinelli

25th marzo, 2017

Tag:Andrea Iannone, Gp Qatar, Losail, losail gp, Losail MotoGP, MotoGP, Motogp Losail, Motomondiale, Motomondiale 2017, Qatar, qatargp, Qualifiche Gp Qatar, Qualifiche Losail, Suzuki, Team SUZUKI ECSTAR MotoGP