MotoGP Qatar Meteo: Torna la pioggia, cambiano gli orari delle qualifiche

di Gianluca Rizzo

MotoGP Qatar Meteo– Tanta pioggia e vento forte, questa è attualmente la condizione meteorologica sul tracciato di Losail. Già da ieri, dopo l’ultimo turno della MotoGP, un forte acquazzone si è abbattuto sul circuito, e, nella mattinata italiana un vero e proprio nubifragio ha investito Doha. C’è stato un breve momento di sole alle 13(ora italiana) che ha fatto ben sperare, ma al momento la pioggia è tornata sul circuito. Per questo motivo la gara del Asian Talent Cup, prevista per le 14 (ora italiana) è stata annullata e al momento è stato diramato un nuovo orario.

Orari MotoGP- Tutti gli orari sono con il fuso raio italiano. I piloti della MotoGP faranno una valutazione del tracciato alle 15.00, durante il quale verrà presa la decisione se scendere o meno in pista. Nel caso in cui i piloti decidano di scendere in pista, cosa che verrà decisa durante la Safety Commission programmata per le 16.30, la giornata si svolgerà secondo i seguenti orari.

Sessione aggiuntiva per la MotoGP alle 16.00 (EDIT sessione ritardata di 15 minuti, EDIT2 sessione rimandata a orario da destinarsi)

Le Qualifiche della Moto2 sono state spostate alle 16.55-17.40

MotoGP FP4 17.55-18.25

MotoGP Q1 18.35-18.50

MotoGP Q2 19.00-19.15

Qualifiche Moto3 19.30-20.10

Tutti gli aggiornamenti in diretta live qui.

UPDATE

Gli orari comunicati in precedenza sono saltati causa allagamento delle vie di fuga e rigagnoli d’acqua che attraversano il tracciato. In questo momento, sempre in base alle condizioni della pista, sono fissate per le 18.30 le FP4 della MotGP

25th marzo, 2017

Tag:Live, Live Gp Qatar, Live MotoGP, Live MotoGP 2017, Live MotoGP GP Losail, Losail, Meteo, Meteo Losail, Meteo MotoGp, Meteo Qatar, MotoGP, Orari MotoGp