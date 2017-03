MotoGP | Qatar, Day 3: Andrea Dovizioso, “Giusto annullare le sessioni”

di Roberto Valenti

Qatar GP, Ducati Team – Nessuna attività in pisa in questa terza giornata di gara valida per il Gran Premio del Qatar, appuntamento inaugurale del mondiale MotoGP 2017. La pioggia scesa su Losail non ha infatti permesso ai piloti di effettuare la sessione di qualifica, costringendo la direzione gara a stabilire la griglia di partenza in base alla combinata delle libere. Dispiaciuto per l’epilogo della giornata Andrea Dovizioso, anche se, considerando le condizioni atmosferiche e il poco drenaggio della pista di Losail, ritiene che la decisione di annullare tutto sia stata quella giusta. Appuntamento a domani per la sessione di warm-up.

Ecco le parole di Andrea Dovizioso: “Purtroppo le condizioni che abbiamo trovato oggi non ci hanno permesso di provare col bagnato e neanche di fare il lavoro che avevamo programmato in caso di asciutto. In ogni caso è stato giusto prendere la decisione di annullare le prove perché oggi non c’erano le condizioni per girare in sicurezza con le slick. A questo punto useremo il tempo che avremo a disposizione domani nel warm up per scegliere la gomma da utilizzare in gara e cercare di essere pronti al meglio.”

Foto: A.Farinelli

25th marzo, 2017

Tag:Andrea Dovizioso, Ducati, Ducati Team, Losail, MotoGP, Motomondiale, Qualifiche, sabato