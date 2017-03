MotoGP | Qatar, Day 2: Cal Crutchlow, “Condizioni difficili nella FP2″

di Roberto Valenti

Qatar GP, LCR Honda – Il secondo giorno di lavoro sul tracciato di Losail in Qatar ha visto i piloti della categoria massima scendere in pista per due turni di prove libere alquanto difficoltose a causa della pioggia caduta nella tarda mattinata. In aggiunta all’asfalto insidioso anche il vento forte del deserto ma Cal Cruthclow è riuscito a migliorare il suo tempo nonostante tutto classificandosi nono in sella alla sua RCV. Così facendo il Britannico si è guadagnato il passaggio diretto alle Q2 nel primo round della stagione.

Ecco le parole di Cal Crutchlow: “Oggi nella seconda sessione le condizioni erano difficili e il vento era molto forte. Sapevo che dovevo migliorare il mio passo e l’ho fatto nonostante tutto. Poi alla fine sono caduto ma non per colpa mia: sono stato rallentato dai soliti piloti più lenti che cercano la scia altrui. A parte questo mi sento a mio agio anche se le Honda fanno un pò fatica qui. Non voglio pronunciarmi sulle qualifiche di domani ma so che la squadra sta lavorando benissimo come sempre”.

Foto: A.Farinelli

