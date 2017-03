MotoGP Qatar, FP3: Vinales si conferma al comando, Rossi al limite

di Gianluca Rizzo

GP Qatar MotoGP Prove Libere 3 – Maverick Vinales si conferma il più veloce al termine dell’ultima sessione valida per la qualificazione in Q2. Al pilota spagnolo è bastato lo stratosferico tempo fatto registrare ieri per chiudere al comando la classifica dei tempi combinati.

Alle spalle del pilota Yamaha, un incredibile Andrea Iannone. Il pilota Suzuki è riuscito nel finale ad avvicinarsi alla vetta portandosi davanti a Marc Marquez che chiude terzo. Entrambi i piloti lamentano problemi all’anteriore con il pilota di Vasto che a quanto sembra è riuscito a trovare il giusto compromesso; leggermente più in difficoltà lo spagnolo della Honda, infatti, per cercare di avere più supporto dall’anteriore è sceso in pista per il suo time attack con la gomma dura davanti, non riuscendo però a migliorare il tempo fatto registrare ieri

Quarto Johann Zarco (Tech3) seguito dalla prima Ducati di Andrea Dovizioso. Scott Redding autore della migliore prestazione nella FP2 chiude sesto, seguito da Dani Pedrosa. Alle spalle del pilota Honda, la seconda Yamaha tel team Tech3, quella del rookie Jonas Folger, seguito da Cal Crutchlow.

Valentino Rossi chiude la top ten entrando per un soffio direttamente in Q2. Il campione di Tavullia ha avuto problemi elettrici nel momento in cui è sceso in pista per il time Attack. Il “Dottore” è riuscito a scendere in pista a pochi minuti dalla bandiera a scacchi, completando un solo vero e proprio giro cronometrato con gomme nuove.

Sorprende l’esclusione di Jorge Lorenzo dalla Top Ten. Il Maiorchino domani sarà costretto a partecipare alla Q1 per potersi giocare la pole. Il neo pilota Ducati ha chiuso in 12esima posizione a soli 47 millesimi da Rossi. Chiude 11esimo Danilo Petrucci, autore di una scivolata nei primi minuti di libere.

I tempi sotto riportati si riferiscono alle sole Free Practice 3.

