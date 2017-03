MotoGP Qatar, FP2: Redding stupisce nella seconda sessione, scivola Vinales, migliora Rossi

di Gianluca Rizzo

GP Qatar MotoGP Prove Libere 2- Nonostante la pioggia caduta poche ore prima della FP2 sul circuito di Losail, il tracciato si è asciugato velocemente. La pista, a causa della sabbia portata dal vento, non ha offerto inizialmente un grip ottimale.

La seconda sessione di Prive libere del Gp Qatar si sono chiuse con Scott Redding (Pramac Ducati) in testa alla classifica dei tempi. L’inglese sulla Desmosedici GP16, ha fermato il cronometro sul 1:55.085 (circa 7 decimi della migliore prestazione assoluta di ieri). Subito dietro, la Ducati ufficiale di Andrea Dovizioso, attardato di un decimo. In terza e quarta posizione la coppia dei piloti Tech3, Jonas Folger e Johann Zarco.

Chiude quinto l’autore della migliore prestazione di ieri, Maverick Vinales, che si tiene alle spalle per soli 70 millesimi un redivivo Valentino Rossi. Il neo pilota Yamaha è stato autore di una scivolata nei primi minuti della sessione, e con la seconda moto non è andato alla ricerca della prestazione assoluta. Il “Dottore” rallentato dal traffico nel primo giro lanciato, è riuscito a migliorare di circa mezzo secondo la migliore prestazione ottenuta ieri.

Chiude in settima posizione Alvaro Bautista (Aspar Ducati) seguito dalla ducati di Jorge Lorenzo e dalla Honda di Marc Marquez. Il campione del mondo in carica non ha cercato l’attacco al tempo. Chiude la top ten Aleix Espargarò.

Danilo Petrucci si ferma a ridosso dei primi 10 con un ritardo di 6 decimi dalla vetta, Andrea Iannone e Suzuki non hanno ancora risolto i problemi all’anteriore; l’abruzzese si ferma in 15esima posizione.

Al momento la classifica combinata dei tempi è molto simile a quella della FP2, non nello stesso ordine, e con Pedrosa al posto di Espargarò.

24th marzo, 2017

Tag:Aleix Espargaro, Alex Rins, Alvaro Bautista, Andrea Dovizioso, Andrea Iannone, Bradley Smith, Cal Crutchlow, Dani Pedrosa, Danilo Petrucci, Gp Qatar, GP Qatar MotoGP, Hector Barbera, Jack Miller, Johann Zarco, Jonas Folger, Jorge Lorenzo, Karel Abraham, Loris Baz, Losail MotoGP, Marc Marquez, Maverick Viñales, MotoGP, Motogp Losail, MotoGP Qatar, Motomondiale, Motomondiale 2017, Pol Espargaro, Prove Libere Gp Qatar, Prove Libere Losail, Sam Lowes, Scott Redding, Tito Rabat, Valentino Rossi