MotoGP | Qatar, Day 2: Zarco, “Contento della prestazione di oggi”

di Roberto Valenti

Qatar GP, Tech Tre – Prestazione impressionante per Johann Zarco nella seconda giornata di gara valida per il Gran Premio del Qatar, appuntamento inaugurale del mondiale 2017 di MotoGP. Lo spagnolo di casa Tech Tre ha chiuso la combinata in quarta posizione, centrando senza grossi problemi l’accesso diretto alla Q2. Una prestazione molto interessante se consideriamo il fatto che il team di Herve Poncharal scende in pista con le M1 in versione 2016. Ottima giornata anche per Jonas Folger, ottavo e anche lui all’interno della Q2.

Ecco le parole di Johann Zarco: “Sono molto contento della prestazione di oggi, soprattutto perchè arrivata in maniera del tutto inaspettata. Sapevamo di avere un buon passo, ma la pioggia della mattina ha cambiato le condizioni della pista e quindi non sapevamo esattamente cosa ne sarebbe venuto fuori da questa seconda giornata. L’accesso alla Q2 ci garantisce una relativa tranquillità e la possibilità di conservare delle gomme morbide per il quarto d’ora decisivo della qualifica. Ammetto che seguire Maverick (Vinales.ndr) durante il suo time attack mi ha aiutato, ma oggi ho guadagnato fiducia con la M1 ed è stata una buona giornata. Speriamo di confermare questo passo anche domani”

Ecco invece le parole di Jonas Folger: “Oggi è andata molto bene per me visto che sono stato in grado di abbassare il mio tempo sul giro. Tuttavia, nelle FP3, sono uscito con gomme usate e ho cercato di raggiungere il mio limite, ma sono caduto. E’ stato un vero peccato, ma in generale è stata una buona giornata e sono felice del mio tempo finale. L’obiettivo per domani sarà confermare questo tempo, magari migliorandolo di qualche decimi, ma con le previsioni di pioggia tutto è davvero incerto. In ogni caso siamo pronti per la qualifica”.

Foto: A.Farinelli

24th marzo, 2017

