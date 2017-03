MotoGP | Qatar, Day 2: Danilo Petrucci, “Tanta fatica nelle FP2”

di Roberto Valenti

Qatar GP, Octo Pramac – Giornata superlativa per Scott Redding sul tracciato di Losail. Il talento inglese ha centrato il miglior tempo nella FP2 di questo pomeriggio, centrando con ampio margine il passaggio alla Q2. Una sessione davvero positiva dove l’alfiere del team Pramac è riuscito a risolvere i problemi di bilanciamento accusati ieri sera con pista molto più sporca. Sessione complicata invece per Danilo Petrucci: rispetto a ieri, infatti, l’italiano ha sofferto le condizioni diverse della pista, chiudendo la combinata in undicesima posizione.

Ecco le parole di Scott Redding: “Sono molto soddisfatto per il lavoro che abbiamo fatto oggi. Il feeling è davvero positivo e questo mi da molta fiducia. La caduta? Stavo cercando migliorare ancora e sapevo che l’unico modo per migliorare era spingere di più nella curva-2. Ma sono caduto. Fortunatamente è stata una caduta senza conseguenze. Sono contento per questo e anche per aver conquistato una bella Q2”.

Ecco invece le impressioni di Danilo Petrucci: “Non posso essere contento. Ieri avevo lasciato il circuito molto felice e convinto di poter fare molto bene ma oggi le condizioni della pista erano completamente diverse. Nelle FP2 ho fatto tanta fatica. Abbiamo lavorato molto sul set up nelle Fp3 ma non siamo riusciti a trovare le condizioni ideali e la caduta ad inizio sessione mi ha limitato. Spero domani di riuscire a far bene in Q1”.

24th marzo, 2017

