MotoGP | Qatar, Day 2: Aleix Espargarò, “Soddisfatto del passo gara e del setting della moto”

di Roberto Valenti

Qatar GP, Aprilia Gresini – Decima e diciannovesima posizione per Aleix Espargarò e Sam Lowes nella terza sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Qatar, appuntamento d’apertura del mondiale 2017 di MotoGP. Lo spagnolo di casa Aprilia è riuscito a conquistare un ottimo decimo posto nell’ultima sessione di giornata, non trovando però l’accesso diretto alla Q2 per pochissimi millesimi di ritardo nella combinata. Discorso diverso invece per Sam Lowes, ancora alle prese col processo di adattamento alla nuova RS-GP 2017.

Ecco le parole di Aleix Espargarò: “Sono piuttosto soddisfatto del passo gara e del setting della moto, rispetto alla prima sessione siamo riusciti a fare un deciso passo avanti. Abbiamo lavorato specialmente sull’anteriore, che nelle FP2 non mi dava la giusta confidenza, e nelle FP3 sono riuscito a guidare molto meglio. Per quanto riguarda il ritmo siamo ad un buon livello, non troppo distanti dai migliori, mentre ho faticato di più ad essere incisivo con la gomma nuova. E’ qualcosa che dobbiamo capire, sicuramente possiamo migliorare in questo frangente. La pista anche oggi non era in condizioni paragonabili a quelle dei test, ho trovato molto meno grip. Rispetto alle previsioni, che promettevano pioggia, possiamo comunque considerarci fortunati“.

Ecco invece le impressioni di Sam Lowes: “Ieri non era stata una partenza entusiasmante, con l’errore nei primi giri che ha condizionato la nostra sessione, mentre oggi abbiamo fatto delle buone prove. Siamo riusciti a lavorare sulla RS-GP 2017 provando diverse soluzioni, specialmente per capire le reazioni della ruota anteriore in diverse condizioni di carico e definire la direzione da seguire. Con i dati raccolti oggi potremo impostare bene le nostre FP4 per farci trovare pronti alla gara, onestamente preferisco spendere qualche giro in verifiche ed esperimenti durante le prove ma avere un buon setup per domenica, ed è quello che siamo riusciti a fare”.

Foto: A.Farinelli

24th marzo, 2017

