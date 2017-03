MotoGP | Qatar, Day 1: Romano Albesiano, “Siamo consapevoli del nostro livello″

di Roberto Valenti

Moderata soddisfazione in casa Aprilia Gresini al termine della prima giornata di lavoro sul tracciato di Losail. Romano Albesiano, responsabile della sezione “racing” della Casa italiana, ha commentato positivamente gli sviluppi portati da Aprilia in Qatar, confermando come la RS-GP di Aleix Espargarò e Sam Lowes sia ben bilanciata e veloce in tutte le condizioni di gara. L’obiettivo per la giornata di oggi (in programma libere 2 e 3.ndr) sarà quello di limare qualche piccolo particolare in previsione della corsa di domenica pomeriggio.

Ecco le parole di Romano Albesiano: “Partiamo per questa prima gara fiduciosi e consapevoli del nostro livello. La preparazione del campionato è stata molto buona, siamo stati capaci di migliorare la RS-GP sotto vari punti di vista e i test hanno confortato le nostre intuizioni. La moto ha confermato di essere bilanciata ed equilibrata, consentendo ai piloti di essere veloci sia a gomme nuove che sul passo gara. Dobbiamo affinare qualche dettaglio prima della gara, specialmente ricercando maggiore grip nella fase di accelerazione, ma sono soddisfatto della base tecnica con cui ci presentiamo in Qatar”

