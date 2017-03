Moto3 Qatar, FP3: Vola Martin, Fenati in scia

di Gianluca Rizzo

GP Qatar Moto3 Prove Libere 3- E’ Jorge Martin ad aggiudicarsi la terza sessione di prove libere sul circuito di Losail. Il pilota del team Del Conca Gresini ha fermato il cronometro sul 2:06.817. Lo spagnolo precede Romano Fenati (Marinelli Rivacold Sniper) staccato di poco meno di 2 decimi. Alle spalle del pilota ascolano, i due protagonisti della prima giornata del Qatar: Philip Oettl (Südmetall Schedl GP Racing) e Bo Bandsneydes (KTM Ajo).

In quinta posizione il compagno di squadra dell’olandese, Niccolò Antonelli. Ottima sesta posizione per Andrea Migno. Il pilota dello Sky racing team migliora la prestazione di ieri e precede Aron Canet (Estrella Galicia). In ottava posizione Juanfran Guevara (RBA)seguito da Adam Norrodin (SIC). Chiude la top ten John McPhee (British talent team).

Nicolò Bulega non riesce ad entrare nei primi dieci e si ferma in undicesima posizione a quasi 7 decimi dalla vetta. Fabio Di Giannantonio non riesce ad approfittare del traino offerto dal compagno di squadra, che ha chiuso al comando la sessione, e si ferma in 14esima posizione. Continua la grande crescita di Tony Arbolino (Sic58 Squadra Corse) che chiude 15esimo, mentre, Enea Bastianini (Estrella Galicia) non riesce ad uscire dalle paludi delle retrovie e chiude 18esimo. La Mahindra di Lorenzo dalla Porta si ferma in 21esima posizione, e precede la coppia di piloti del team CIP Manuel Pagliani e Marco Bezzecchi, in 26esima e 27esima posizione.

24th marzo, 2017

