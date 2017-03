Moto2 Qatar, FP3: Morbidelli mette tutti in fila, Marquez insegue

di Gianluca Rizzo

GP Qatar Moto2 Prove Libere 3– Franco Morbidelli si aggiudica la terza sessione di prove libere sul circuito di Losail. Il pilota italiano precede il compagno di squadra, Alex Marquez, e ferma il cronometro sul 2:03.349. Entrambi i piloti del team Marc VdS durante la sessione hanno mostrato un passo incredibile con il #21 leggermente più veloce e costante.

Chiude terzo Danny Kent (Kiefer Racing), prima Suter in classifica, seguito da Thomas Luthi (CarXpert Interwetten) e Dominique Aegerter (Kiefer Racing). Ottima prestazione di Xavi Vierge (Tech3), lo spagnolo chiude sesto, tendosi alle spalle Fabio Quartararo (Pons HP40) e Miguel Oliveira (KTM Ajo). Marcel Schrotter (Dynavolt Intact GP)e Jesko Raffin (Garage Plus Interwetten)chiudono la top ten.

Lorenzo Baldassarri (Forard) negli ultimi minuti non riesce a migliorarsi e chiude in 12esima posizione. La coppia dei piloti Italtrans, Mattia Pasini e Andrea Locatelli, chiudono in 16esima e 31esima posizione. Attardato Luca Marini(Forward) che chiude 21esimo, precedendo Simone Corsi (Speed Up) e Francesco Bagnaia (Sky Racing Team). Il compagno di squadra del torinese , Stefano Manzi, chiude 32esimo.

24th marzo, 2017

