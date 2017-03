MotoGP: Stoner su Lorenzo, “All’inizio non amavo il suo carattere”

di Roberto Valenti

In una recente intervista rilasciata ai microfoni di MotoGP.com, Casey Stoner è tornato a parlare dello splendido rapporto di collaborazione con Jorge Lorenzo, sottolineando come lo spagnolo, nonostante un primo periodo di adattamento alla Ducati ricco di difficoltà, stia facendo il massimo per trovare il proprio limite con la Desmosedici GP. Secondo il “canguro australiano”, Lorenzo possiede un talento fuori dal comune, soprattutto come metodologia del lavoro, e un enorme rispetto verso gli avversari: insomma, un campione a 360°.

Ecco le parole di Casey: “Jorge ha imparato tanto in questi anni. All’inizio non amavo il suo carattere e per me era un avversario, ma ho cambiato completamente punto di vista su di lui conoscendolo, soprattutto durante le ultime settimane. Una questione di rispetto reciproco, data dal fatto che lui rispetta tutti i suoi avversari; al di là dei risultati palesi, che vinca o che perda, per questo è un grande campione”.

