MotoGP Qatar Day 1: Vinales, “Sono contento, siamo andati forte”

Yamaha MotoGP GP Qatar Day 1 – Maverick Vinales dopo aver dominato tutti i test invernali, ha fatto sua anche la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar, gara inaugurale del motomondiale 2017. Il centauro spagnolo della Yamaha ha già girato sotto alla pole 2016, a lui la parola.

“Sono contento, siamo andati forte, ho girato in 1’55 con gomme da gara e alla fine ho messo quello morbida, perchè domani potrebbe piovere e così mi sarei assicurato l’ingresso in Q2, molto importante. Possiamo ancora migliorare sia io che la moto, soprattutto l’elettronica – ha detto Maverick Vinales così come riportato da As.com – Siamo stati veloci, ma è solo l’FP1, stiamo cercando un buon passo ma sono sicuro che le Ducati, Marquez e Valentino saranno lì.”

23rd marzo, 2017

