MotoGP Qatar Day 1: Pedrosa, “Abbiamo cercato di spingere al massimo nel caso in cui il meteo peggiori”

di Gianluca Rizzo

Honda MotoGP GP Qatar Day 1- Dani pedrosa ha chiuso con il terzo tempo la prima sessione di libere sul circuito del Qatar. Il pilota spagnolo, vista l’alta probabilità di precipitazioni domani, ha deciso di spingere per cercare il tempo. Nel caso in cui dovesse arrivare la pioggia, infatti, sarebbe impossibile per i piloti migliorare la prestazione realizzata oggi su pista asciutta; era quindi fondamentale per evitare la tagliola della Q1, classificarsi nei primi 10 e mettersi al sicuro, cosa riuscita pergettamente al pilota Honda. Il #26 si ritiene soddisfatto del bilanciamento della moto nonostante le condizioni difficili della pista.

Queste le parole di Dani Pedrosa: “Sono contento di oggi. Anche se le condizioni della pista e il grip non erano le migliori, abbiamo cercato di spingere al massimo nel caso in cui il tempo peggiori domani come dicono le previsioni. E’ stato importante aver chiuso davanti, perché tutti si aspettano la pioggia. Sono generalmente felice e penso che abbiamo già raccolto un sacco di buone informazioni. Vedremo come andranno le cose e continueremo a lavorare per fare del nostro meglio.”

23rd marzo, 2017

