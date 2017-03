MotoGP | Qatar, Day 1: Jorge Lorenzo, “Siamo ancora piuttosto lontani dai migliori crono”

di Roberto Valenti

Qatar GP, Ducati Team – Quinto tempo per Jorge Lorenzo nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Qatar, appuntamento inaugurale del mondiale MotoGP 2017. Lo spagnolo della Ducati ha confermato i responsi messi in mostra durante i test della settimana scorsa, faticando con l’anteriore della nuova DesmosediciGP. L’obiettivo per le due sessioni di domani sarà quello di migliorare il feeling con la gomma dura, fattore cruciale per la gara di domenica, provando magari un piccolo attacco al tempo.

Ecco le parole di Jorge Lorenzo: “Il risultato di oggi è abbastanza buono, però siamo ancora piuttosto lontani dai migliori crono. Il nostro obiettivo per domani sarà quello di provare a trovare le stesse sensazioni con la gomma dura, con cui facciamo ancora fatica ad ottenere dei tempi competitivi, ed avere la fiducia necessaria per raggiungere un buon passo gara.”

Foto: A.Farinelli

